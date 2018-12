La Juventus si inserisce per la corsa ad Eden Hazard, stella del Chelsea e della Nazionale belga. Da battere la concorrenza del Real

La Juventus vuole competere per la Champions League e consolidarsi come big europea. Ciò vale sia per quest’anno, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, sia per quelli che verranno. Proprio per questo motivo i bianconeri hanno avviato contatti con il Chelsea per l’acquisto di Hazard (stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Telegraph). La stella del Belgio e dei Bleus è in trattativa per il rinnovo. Le due parti, tuttavia, appaiono distanti, e l’esterno fa gola a tutti i top club d’Europa. Su tutti il Real Madrid, che, pentito di non aver colmato il vuoto lasciato da CR7 con un nome eccellente, vuole assicurarsi le prestazioni del numero 10 di Sarri. Il calciatore ha ammesso che gli piacerebbe giocare al Real Madrid. Ma chissà, magari Hazard preferirebbe giocare nella Juventus proprio insieme a Ronaldo, dando vita ad un attacco stellare. Il suo contratto scade nel 2020, e in Inghilterra danno per probabile la sua partenza. Su Hazard è forte anche il pressing del Paris Saint Germain, ma il Real è la squadra da battere per l’acquisto del campione del Chelsea.