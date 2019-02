Juventus-Parma 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Juventus-Parma, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Parma – All’Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri ospita i gialloblù di Roberto D’Aversa per il 22° turno di Serie A. Juve prima in classifica (59 punti), unica squadra ancora imbattuta in campionato e reduce dalla eliminazione ai quarti di Coppa Italia ad opera dell’Atalanta. Il Parma (28) viene dalla sconfitta interna contro la Spal e staziona in posizione tranquilla di metà classifica. Bianconeri per rafforzare il primato, gialloblù per trovare pesanti punti salvezza e non perdere terreno dalla posizioni europee.

Juventus-Parma 1-0: tabellino

MARCATORI: 36′ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Dybala, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Stulac, Ceravolo, Machin, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Dezi, Davordzie, Sprocati.

ARBITRO: Piero Giacomelli (sez. Trieste)

NOTE: Ammoniti Barillà, Scozzarella

Juventus-Parma: diretta live e sintesi

1′ Inizia il secondo tempo di Juventus-Parma. Cambio nei bianconeri con Bernardeschi che ripende il posto di Douglas Costa

SINTESI PRIMO TEMPO – La prima parte della gara è di marca gialloblù, ma la prima vera occasione è della Juventus con Ronaldo che, al 17′, impegna Sepe con un gran tiro dalla distanza. Al 21′ Kucka mette in difficoltà Perin, poi, al 34′, Khedira colpisce il palo con una conclusione ravvicinata. Due minuti dopo, bianconeri in vantaggio con Ronaldo: il tiro del portoghese si insacca dopo una leggera deviazione di Iacoponi. Sul finire del tempo, l’arbitro Giacomelli assegna un calcio di rigore alla Juventus, decisione poi annullata dopo la revisione Var.

45’+2′ Finisce il primo tempo della partita: Juventus in vantaggio sul Parma per 1-0 grazie alla rete segnata da Ronaldo.

45’+2′ Bella combinazione bianconera con Mandzukic che serve di testa Ronaldo: il fiagonale del portoghese termina di poco a lato

45’+1′ L’arbitro annulla la decisione precedente e assegna una rimessa dal fondo per il Parma

45′ Dopo il silent-check, l’arbitro Giacomelli va alla revisione Var per il contatto precedente

44′ Calcio di rigore per la Juventus per una trattenuta di Gagliolo su Caceres

44′ Controllo e tiro di Pjanic dal limite dell’area: palla deviata in angolo dalla difesa gialloblù

42′ Juventus pericolosa: Douglas Costa serve Mandzukic in area che conclude: Sepe para

36′ JUVENTUS IN VANTAGGIO! RONALDO TIRA DALL’INTERNO DELL’AREA E IL PALLONE, DOPO, UNA DEVIAZIONE DI IACOPONI, SI INSACCA SUL PALO PIU’ LONTANO. 1-0

35′ Cancelo va al tiro dal vertice dell’area: pallone alto

34′ Azione insistita della Juventus e pallone a Khedira che conclude dall’interno dell’area: palla sul palo!

32′ Juve in avanti: cross insidioso di Ronaldo e rinvio di testa di Gagliolo. Successivamente, conclusione al volo di Spinazzola che termina sul fondo

28′ Ammonito Scozzarella per un fallo di mano su un tiro di Spinazzola

28′ Tiro cross teso di Cancelo e bella respinta di Sepe

26′ Ammonito Barillà, falloso su Khedira

23′ Il gioco riprende con un calcio d’angolo in favore del Parma

22′ Silent-check in corso per verificare un tocco di Mandzukic in area bianconera

21′ Conclusione di Kucka da fuori area: palla insidiosa, Perin devìa

17′ Grande conclusione di Ronaldo dalla distanza: Sepe respinge con difficoltà

14′ Khedira, imbeccato in area da Cancelo, va al tiro in diagonale: palla imprecisa che finisce sul corpo di un difensore gialloblù

10′ Juventus in avanti: Khedira va al cross da buona posizione ma la traiettoria è imprecisa e termina sopra la traversa

5′ Primo calcio d’angolo della gara per il Parma

5′ Grande contropiede di Gervinho che lascia sul posto diversi avversari e conclude dal limite dell’area: Caceres chiude col corpo

3′ Tiro potente di Kucka da fuori area: Perin blocca

2′ Inglese va a disturbare Caceres in area bianconera, Perin riesce poi a rinviare con qualche difficoltà

1′ Juventus-Parma è iniziata! Calcio d’avvio dei bianconeri

Squadre in campo all’Allianz Stadium tra poco il calcio d’avvio di Juventus-Parma!



Juventus-Parma: formazioni ufficiali, giocano Khedira e Matuidi

Juventus-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Juventus: Allegri in emergenza in difesa; non sono a disposizione gli infortunati Chiellini, Barzagli e Bonucci, ai quali si aggiunge anche il lungodegente Cuadrado. In porta, spazio a Perin, davanti al quale, in linea di difesa, sono pronti Cancelo, Rugani, il neo arrivato Caceres e Spinazzola (favorito su Alex Sandro). A centrocampo si scaldano Bentancur, il rientrante Pjanic e Bernardeschi; in attacco, probabile spazio al tridente formato da Douglas Costa, Ronaldo e il rientrante Mandzukic. Parma: D’Aversa, oltre al lungodegente Grassi, non può contare sull’infortunato Rigoni. Un paio di dubbi di formazione per l’allenatore gialloblù: a centrocampo, Scozzarella è favorito dal 1′ su Stulac (non al meglio), mentre in attacco, Biabiany è in ballottaggio con Siligardi. Gialloblù probabilmente in campo così: davanti alla porta difesa da Sepe, ecco Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves e Gagliolo; a centrocampo sono pronti Kucka, Scozzarella e Barillà. In attacco, si scalda il tridente con Gervinho, Inglese e Biabiany.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Ronaldo, Mandzukic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Juventus-Parma, i precedenti

I precedenti totali giocati in Serie A tra Juventus e Parma sono 47. Il bilancio è di 22 vittorie bianconere, 15 pareggi e 10 successi gialloblù. Le sfide giocate a Torino, 23, hanno visto 15 vittorie della Juve, 5 pareggi e 3 successi del Parma. L’ultimo confronto disputato a Torino è datato novembre 2014 e vide il largo successo dei bianconeri per 7-0.

Juventus-Parma, l’arbitro della gara

Juventus-Parma sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Gli assistenti sono Paganessi e Gori, il quarto uomo è Piscopo. Al Var, Chiffi con Di Iorio (Avar). Giacomelli è alla prima direzione della sfida tra bianconeri e gialloblù; per la Juventus, 10 precedenti con l’arbitro e 10 vittorie. 8 invece i precedenti per il Parma, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Juventus-Parma Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.