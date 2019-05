Juventus, paura per Pirlo: la figlia del campione investita in centro a Torino

Investita da un’auto la figlia di Pirlo. Ecco le condizioni della giovane dopo l’incidente avvenuto vicino Piazza Vittorio

Nulla di grave, fortunatamente: la figlia di Pirlo non è in pericolo. La 13enne è stata investita da un’auto nella giornata odierna da un’auto, nel pieno centro di Torino.

Come riportato da La Stampa, la giovane si trova all’ospedale Regina Margherita e verrà tenuta sotto osservazione per la notte, ma le sue condizioni non preoccupano. Sospiro di sollievo per la famiglia Pirlo.