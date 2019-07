Juventus, Perin verso l’Inghiterra: trattativa in corso con l’Aston Villa

Juventus, Mattia Perin vede l’Inghilterra: trattativa in corso con l’Aston Villa per il portiere bianconero

Secondo quanto riportato dagli studi di Sky, c’è una trattativa in corso tra la Juventus e l’Aston Villa per il trasferimento di Mattia Perin. Si apre quindi la possibilità di un futuro in Premier League per il portiere bianconero. Le società stanno parlando per stabilire le condizioni dell’affare.

Nei giorni scorsi, è sfumata il suo passaggio ai portoghesi del Benfica per non aver passato le visite mediche.