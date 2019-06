Juventus, Pjanic e la sua Bosnia ospiti a Vinovo – FOTO

Chi si rivede a Vinovo: la Juventus ha messo a disposizione della Bosnia del bianconero Pjanic il centro sportivo – FOTO

Miralem Pjanic e la Bosnia si stanno allenando a Torino, precisamente a Vinovo. La Nazionale del centrocampista sta usufruendo del vecchio centro sportivo della prima squadra della Juventus in vista della sfida di martedì contro l’Italia.

C’è grande concentrazione tra i bosniaci per il match contro gli azzurri, valido per le qualificazioni per gli Europei 2020.

Ecco le immagini dell’allenamento della Bosnia riportate dal profilo Twitter della Juventus: