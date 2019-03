Juve, senti Platini: «Bianconeri favoriti per la Champions. Su Ronaldo…»

L’ex presidente UEFA, con un passato alla Juventus da protagonista, ha parlato a proposito della corsa europea dei bianconeri

Champions League e Juventus. Un connubio su cui Michel Platini, grande ex bianconero, punta moltissimo, come ha rivelato in questa intervista ai microfoni di Sky Sport: «La Juventus è la favorita alla vittoria finale. La Champions non è un campionato e nelle coppe può succedere di tutto. I bianconeri hanno superato un importante ostacolo come l’Atletico e hanno mostrato a tutti il loro valore».

L’ex presidente dell’UEFA ha poi aggiunto: «Cristiano Ronaldo tra i primi tre calciatori più forti di sempre? Questa è una domanda complicata a cui rispondere, non lo so. È difficile fare dei paragoni tra generazioni, tra posti, tra giocatori. Quello che hanno fatto Ronaldo e Messi in questi ultimi ultimi dieci anni è stato eccezionale».