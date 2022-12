Pogba, obiettivo ‘Maradona’: il francese lavora per il big match

La Juventus aspetta il ritorno di Paul Pogba, il francese sta lavorando con l’obiettivo di tornare in vista del big match contro il Napoli a Maradona

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pogba sta lavorando costantemente per tornare al meglio per il ritorno in campo. Intanto ritrova il campo e settimana prossima inizierà a correre e poi via in gruppo. L’obiettivo è il ‘Maradona’.