Juventus, prima del 2021 alla Continassa: le novità sui bianconeri

La Juventus si è ritrovata il primo giorno del 2021 per preparare la partita con l’Udinese. Ecco cosa hanno fatto in campo i bianconeri

Primo giorno del 2021 in campo per Pirlo e la sua Juventus, il programma di allenamento in vista del primo match dell’anno con l’Udinese prosegue. Ecco il report della società sul sito ufficiale.

«Oggi, antivigilia della gara contro contro l’Udinese, il gruppo si è concentrato sulle esercitazioni tattiche. Domani è giorno di vigilia: allenamento in programma al pomeriggio».