Juventus, il primo gol stagionale di Alex Sandro può valere lo scudetto

Alex Sandro riacciuffa il pari regalandosi la prima gioia personale: il suo gol può regalare lo scudetto alla Juventus

Il primo tempo di Juventus-Fiorentina è certamente da dimenticare per i bianconeri: i viola hanno trovato il vantaggio al 6′ con Milenkovic, gelando l’Allianz Stadium. Tuttavia, la squadra di Max Allegri ha trovato il pareggio grazie all’inaspettata rete di Alex Sandro. Il brasiliano ha centrato il bersaglio con un colpo di testa che ha beffato Lafont.

Si tratta del primo gol stagionale per il brasiliano, che finora ha deluso enormemente le aspettative dei tifosi. Il giocatore non ha inciso come lo scorso anno, e spesso ha compiuto errori grossolani per un terzino del suo livello. Il gol di Alex Sandro, peraltro insolito considerate le sue caratteristiche, è tanto inatteso quanto pesante. La rete ha riportato in parità Juventus-Fiorentina: se dovesse finire così, i bianconeri festeggerebbero lo scudetto.