Juventus, retroscena Mbappé: il rimpianto del 2016

Calciomercato Juventus: nel 2016 Kylian Mbappé avrebbe potuto vestire la maglia bianconera

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena relativo a Kylian Mbappé, autentico mattatore al Camp Nou in Barcellona-Psg. L’attaccante classe ’98 fu avvicinato dalla Juventus nel 2016, quando giocava nel Monaco.

All’epoca Mbappé aveva 18 anni, e il club del Principato chiedeva 50 milioni di euro. Oggi sembra un ottimo investimento, ma in quel periodo fu considerata un’enormità. La Juventus non chiuse l’operazione, con l’attaccante che si trasferì al Psg l’anno dopo per 180 milioni.