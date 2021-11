Juventus, atteso Raiola a Torino per il rinnovo di Bernardeschi

La Juventus vuole chiudere per il rinnovo di Bernardeschi e a Torino è atteso Raiola

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Torino Mino Raiola per parlare con la Juventus del rinnovo di Federico Bernardeschi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.

I bianconeri avrebbero deciso di puntare anche in futuro sull’esterno in italiano, ma non solo. La Juventus vorrebbe confermare anche Weston McKennie.