Juventus, rinnovo Dybala: Joya blindata a vita, cosa manca per la firma

La Juventus lavora al rinnovo di Paulo Dybala. I bianconeri vogliono blindare a vita la Joya, ecco cosa manca per la firma

Paulo Dybala e i suoi 106 gol alla Juventus stanno per firmare a vita con il club bianconero. Come spiega La Gazzetta dello Sport il rinnovo è davvero a un passo. Domenica Paulo partirà per l’Argentina per raggiungere la nazionale e tornerà dopo la sosta insieme al procuratore Jorge Antun.

Alcune lungaggini burocratiche hanno costretto l’agente di Paulo a posticipare il viaggio a Torino, ma non ci sono intoppi sulla via del rinnovo. Le parti sono vicinissime, manca ancora qualche piccolo dettaglio sui bonus. Presto, molto presto, Dybala si legherà alla Juventus praticamente a vita (fino al 2026) con un ricco contratto (circa 10 milioni).

