Mino Raiola sbarca a Torino per perfezionare l’accordo sul rinnovo di Moise Kean: per l’attaccante della Juventus pronto un considerevole aumento dell’ingaggio

In attesa del summit previsto nelle prossime settimane tra Massimiliano Allegri ed il presidente Andrea Agnelli, la Juventus comincia a programmare il futuro partendo dalle conferme: la prima, in ordine di tempo, dovrebbe essere quella del giovane Moise Kean. Per l’attaccante classe 2000, esploso letteralmente nel finale di questa stagione, sarebbe ormai da tempo pronto un rinnovo del contratto in scadenza al termine della prossima stagione: in questi giorni sarà a Torino il suo agente Mino Raiola per mettere nero su bianco il prolungamento del proprio assistito, nel mirino di moltissimi club europei.

Kean, riporta oggi Tuttosport, dovrebbe firmare un nuovo contratto a cifre praticamente quadruplicate rispetto a quelle attuali (dai 550mila euro di ingaggio di oggi ad almeno 2 milioni di euro netti a stagione più bonus) fino al 2024. La Juventus punta ad accelerare quanto prima le trattative in previsione dell’estate per poi passare ad altre questioni impellenti.