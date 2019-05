Juventus, Rita Guarino ringrazia il vincente Allegri – FOTO

Anche il tecnico della Juventus femminile rende omaggio ad Allegri: ecco il ringraziamento speciale di Rita Guarino – FOTO

Dopo l’addio alla Juventus, in molti hanno ringraziato Massimiliano Allegri per i successi conquistati in questi anni alla guida del club torinese.

Anche Rita Guarino, allenatore della Juventus femminile, ha reso omaggio a uno degli allenatori più vincenti della storia della società.

Ecco il post pubblicato dalla Guarino, che ricorda gli undici trofei alzati dalla Juventus grazie al collega livornese: