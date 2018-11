Juventus, escono dall’infermeria Matuidi e Cancelo

La Juventus ha convocato Matuidi e Cancelo per la prossima sfida di Champions League contro il Manchester United

Sembravano destinati a saltare la sfida più importante del Gruppo H contro il Manchester United, invece pare che Blaise Matuidi e Joao Cancelo si siano pienamente ristabiliti dai loro infortuni. I due bianconeri sono pronti ad affrontare il prossimo match di Champions in programma all’Allianz Stadium.

Oggi pomeriggio il terzino e il centrocampista della Juventus hanno svolto alla Continassa la rifinitura della viglia. Per Matuidi si era registrata una contusione all’anca, mentre per Cancelo un affaticamento muscolare che sembrava più serio del previsto. Insieme ai compagni si sono allenati anche Chiellini e Mandzukic, mentre Douglas Costa, Bernardeschi ed Emre Can non saranno convocati.