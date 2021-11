Juventus, Bianchi: «Per lo scudetto ancora una chance. La Champions...»

In esclusiva per Juventusnews24, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha analizzato il momento del club bianconero. Le sue parole

OBIETTIVI – «La Juve in questo momento deve pensare soltanto a fare il proprio campionato, senza guardare agli altri. Il resto poi verrà di conseguenza, io penso non sia ancora tagliata fuori del tutto dalla lotta scudetto, ma i risultati si vedranno solamente più avanti. Più difficile dire cosa potrà fare in Champions League. E’ una di quelle competizioni aperte a qualsiasi tipo di risultato, è una squadra con grande potenzialità che può fare ancora benissimo in campo europeo».

