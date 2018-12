Juventus-Roma, Ronaldo chiede spiegazioni dopo il gol annullato – VIDEO

L’arbitro Massa annulla il gol del possibile 2-0 di Douglas Costa: i bianconeri non ci stanno e Ronaldo chiede spiegazioni al 4° uomo.

Vittoria per 1-0 grazie a Mandzukic per la Juventus nel big match della 17ª giornata di Serie A all’Allianz Stadium contro la Roma. Ma in casa bianconera non sono mancate le polemiche per alcune decisioni del signor Massa della sezione di Imperia. Ai bianconeri sono infatti stati annullati 2 gol, che avrebbero potuto far ottenere alla squadra di Allegri un successo più ampio e meno sofferto sui giallorossi. Se per la prima rete non convalidata, realizzata da Chiellini sotto misura, ci sono pochi dubbi sul fatto che sia stata viziata da una spinta di Bonucci su Olsen, molte polemiche ha invece suscitato la decisione dell’arbitro di annullare la rete di Douglas Costa a inizio ripresa previa consultazione del VAR. Anche in campo i giocatori protestano, e spunta un video inedito su Facebook in cui Cristiano Ronaldo chiede spiegazioni al 4° uomo.

L’arbitro Massa, dopo aver consultato il VAR, annulla la realizzazione del brasiliano per un fallo precedente di Matuidi su Zaniolo. A fornire l’assist a Douglas Costa era stato proprio CR7, che incredulo e irritato per quanto deciso dal direttore di gara, non ha esitato ad avvicinarsi a bordo campo per chiedere spiegazioni sull’accaduto al 4° uomo e forse rivedere le immagini. Nonostante le rimostranze del fuoriclasse portoghese, Massa è stato inamovibile e non è tornato indietro sulla sua decisione.

