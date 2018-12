Alcuni tifosi della Roma hanno esposto uno striscione di protesta contro il caro biglietti: «Diserteremo l’Allianz contro la Juventus» – FOTO

Una parte della tifoseria giallorossa ha fatto sapere tramite uno striscione che non sarà presente per la prossima trasferta contro la Juventus. Il motivo? l’elevato prezzo dei biglietti per assistere alla sfida dell’Allianz Stadium. Il costo del singolo biglietto è infatti di 65 euro, un costo considerato decisamente eccessivo da parte dei Fedayn, storico gruppo della Curva Sud. Ecco cos’hanno scritto sullo striscione apparso in Piazza Mancini a Roma: «A Torino disertiamo per il caro biglietti, 65 euro siate maledetti».