Il campione Cristiano Ronaldo ha commentato sui social la vittoria della Juventus contro il Bologna, con la Supercoppa prossimo obiettivo

Solo 15 minuti di partita ieri per Cristiano Ronaldo nella gara di Coppa Italia contro il Bologna. Un riposo dovuto, anche in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan e di un girone di ritorno che si preannuncia infuocato. L’intenzione di Allegri è chiara: gestire il portoghese per puntare alla Champions League con la sua Juventus. Il portoghese ha comunque tenuto a complimentarsi con i compagni, invitando a guardare avanti, con un unico obiettivo: trionfare a Gedda e alzare l’ennesimo trofeo. «Abbiamo iniziato il 2019 con il piede giusto! Avanti così verso il prossimo obiettivo!», il suo commento, accompagnato dal consueto hashtag #finoallafine.