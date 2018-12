Il figlio di Cristiano Ronaldo continua a macinare reti con i Pulcini 2010 della Juventus: oggi ha segnato altri quattro gol

Cristiano Ronaldo Junior, entrato a far parte dei Pulcini 2009, è stato inserito da qualche settimana nella rosa dei Pulcini 2010 della Juventus. Il suo nome compare infatti tra i 39 bambini della lista presentata dai bianconeri per la stagione del calcio giovanile. Il figlio di CR7, che aveva già fatto vedere grandi numeri con i 2009, si sta ripetendo anche nei 2010. E oggi, la formazione guidata da Stephan Saporito, ha trionfato per 13-1 contro il Pozzomaina grazie ai tanti gol segnati da Ronaldo Junior. Il primogenito di Ronaldo ha infatti messo a segno 4 reti nel match disputato a Torino. Insomma, tale padre, tale figlio.