Juventus, Rosucci: «Avevamo paura di non riuscire a tornare dal Portogallo»

Martina Rosucci, insieme a Daniele Rugani, ha partecipato al format A Casa Con La Juve tenuto da Enrico Zambruno e Claudio Zuliani. La giocatrice della Juventus Women ha risposto alle tante domande dei tifosi.

ALGARVE CUP – «In realtà noi siamo partite che già era scoppiato tutto in Italia, in Portogallo era tutto tranquillo. Le nostre famiglie ci chiamavano e vedevamo che in Italia la situazione stava degenerando. Abbiamo avuto problemi per tornare in Italia, avevamo paura di non tornare. Grazie alla Federazione ed Agnelli per quanto fatto per farci tornare»