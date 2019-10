Juventus, Sarri: «Non era facile. Su Dybala e Ronaldo…»

Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro il Bayer Leverkusen in Champions League

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria dei bianconeri sul Bayer Leverkusen: «Non era facile questa partita, meglio nel secondo tempo quando loro sono calati e noi siamo usciti bene. Ottima anche la difesa, con de Ligt in crescita e Cuadrado che si sta inserendo in questo ruolo, può migliorare».

Il tecnico della Juventus ha proseguito: «Dybala e Higuain con Ronaldo? Se sono seduto al bar è una bella suggestione, se sono in panchina devo pensare all’equilibrio. Mi sembrava prematuro farli giocare tutti insieme».