Juventus, sfida tra Dybala e Cuadrado a ping pong per i bambini! – VIDEO

Compagni in campo, rivali a ping pong: la sfida tra i giocatori della Juventus Dybala e Cuadrado ha un nobile scopo! – VIDEO

Paulo Dybala e Juan Cuadrado si sfidano a colpi di ping pong, ma non per divertimento. O meglio, non solo.

Il colombiano, a capo della Fundaciòn Juan Cuadrado di Medellin, ha organizzato una serata benefica a Torino, con tanti giocatori della Juventus tra gli invitati.

Tanto sport e divertimento, secondo la regola del “chi perde paga”: il ricavato andrà alla fondazione.

Ecco il video dei due giocatori della Juventus che si sfidano a ping pong: