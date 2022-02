Juventus, Stendardo: «Gara equilibrata, vi spiego perchè»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervistato dai microfoni di Juventusnews24, Guglielmo Stendardo ha parlato del match di stasera tra i bianconeri e l’Atalanta

Ai microfoni di Juventusnews24, Guglielmo Stendardo ha parlato del match di stasera tra i bianconeri e l’Atalanta.

PAROLE – «Sarà una partita equilibrata. L’Atalanta gioca in casa e avrà il supporto del proprio pubblico. E’ una sfida a cui la Dea tiene tanto perché non può sbagliare, anche se mancherà Zapata che è un giocatore determinante. La Juventus è la regina di calciomercato e ha fatto due acquisti importantissimi come Zakaria a Vlahovic che hanno cambiato letteralmente la squadra. Alla Juventus mancavano la finalizzazione e i numeri di Cristiano Ronaldo. Con Vlahovic io credo che abbia trovato quel terminale offensivo che, insieme a Dybala e Morata, può garantire alla squadra di risalire e puntare al massimo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA A STENDARDO