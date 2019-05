Juventus, striscione tifosi: «Allegri un vincente, hai scritto la storia» – FOTO

La Juventus saluta definitivamente Max Allegri. L’allenatore lascerà il club dopo la fine del campionato.

I tifosi bianconeri hanno voluto rendere omaggio al tecnico con uno striscione affettuoso che recita:«Uomo fiero, mister vincente. 5 anni di gloria dove hai scritto la storia. Grazie Max Allegri».

Ecco la foto dello striscione dei tifosi della Juventus:

Oh oh oh Massimiliano Allegri oh oh oh pic.twitter.com/Tn11XXN3X5

— دحّومز #هارب_من_حرق_الثرونز 👓 (@id7o0mz) May 19, 2019