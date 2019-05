Juventus, Szczesny dopo l’intervento: «Mi riprenderò in fretta» – FOTO

Arrivano le parole di Szczesny che rassicura i tifosi della Juventus dopo l’intervento al ginocchio. Ecco le sue dichiarazioni – FOTO

Tutto ok per Szczesny dopo l’intervento subito al ginocchio nella giornata di ieri.

Ecco le parole del portiere della Juventus sui social:«Deluso per non riuscire ad aiutare la mia Nazionale nei prossimi 2 impegni ma felice di aver finalmente risolto un problema al ginocchio che mi disturba da qualche mese. Non vedo l’ora di riprendermi velocemente e di prepararmi per la stagione. Grazie per il supporto che mi avete dato in tutta la stagione! Fino alla fine».