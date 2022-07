Juventus, Szczesny: «Puntiamo allo scudetto. Bremer una bestia, impressionante»

Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato in vista della prossima stagione dei bianconeri

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della prossima stagione.

OBIETTIVI – «Beh quando arrivano due come Pogba e Di Maria fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale anche per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere trofei. Dopo il bilancio dell’anno scorso è nostro dovere puntare a vincere la Serie A».

BREMER – «Fisicamente è impressionante, un animale, una bestia! Poi è un ragazzo molto tranquillo: sembra poco brasiliano. Quando i suoi connazionali cantano lui sta lì ed è tranquillissimo. Però fisicamente è un bel giocatore: la fisicità, la potenza che ha. Davvero impressionante».

ALLEGRI – «Mi ha aiutato tanto, soprattutto dopo quell’inizio di stagione non buonissimo. Non mi ha mai messo in dubbio e credo di essere riuscito a ripagare la sua fiducia con le mie prestazioni».

