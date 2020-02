Juventus, Szczesny: «Ripartiamo dal secondo tempo»

Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato al termine della sfida di Champions League contro il Lione

Wojciech Szczesny ha analizzato la sconfitta rimediata in Champions League contro il Lione: «Nel secondo tempo abbiamo cercato di mettere le cose a posto, ma non è andata come speravamo. Dobbiamo ripartire da qui».

«Errore Bonucci-Pjanic? Per fortuna siamo riusciti a rimediare. Sul gol subito, dovevamo fermare prima l’azione. Non dovevano entrare nella nostra area, è bastato un rimpallo», ha ammesso il portiere della Juventus ai microfoni di Sky Sport.