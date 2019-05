Juventus, nella top 11 Serie A di Opta manca Cristiano Ronaldo – FOTO

Grandi assenze nella top 11 stilata da Opta: la miglior formazione della Serie A proposta dalla società di elaborazione di dati sportivi fa discutere.

Solo Cancelo e Pjanic a rappresentare la Juventus, mentre in molti hanno criticato Opta per le assenze di Cristiano Ronaldo e del capocannoniere Fabio Quagliarella.

Ecco l’undici:

4-3-3: Handanovic; Cancelo, Koulibaly, Acerbi, Kolarov; Gomez, Pjanic, Fabián Ruiz; Ilicic, Zapata, Mertens.

11 – Here is the Serie A 2018/19 best XI based on Opta data. Stars. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/v2WeR17AY8

