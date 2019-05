Juventus-Torino streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Torino streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Venerdì 3 maggio alle ore 20.30, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena il Derby della Mole numero 147 nel massimo campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, già Campione d’Italia, comanda la classifica con 88 punti ed è reduce dal pareggio in casa dell’Inter; i granata di Walter Mazzarri (56), sesti, provengono dal successo interno sul Milan. Nella gara d’andata, vittoria bianconera per 1 a 0 con una rete di Ronaldo. Adesso è di nuovo Juventus contro Torino: bianconeri per l’orgoglio, granata per alimentare l’obiettivo europeo.

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Juventus-Torino

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: venerdì 3 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Juventus-Torino, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri conta ben otto infortunati: sono fuori causa Dybala, Mandzukic, Khedira, Perin, Bentancur, Rugani, Douglas Costa e, in ultimo, Alex Sandro. Bianconeri probabilmente in campo col 4-3-3: davanti alla porta difesa da Szczesny sono pronti Cancelo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola; a centrocampo si scaldano Can, Pjanic e Matuidi. In avanti, probabile spazio al tridente formato da Cuadrado, Ronaldo e Bernardeschi.

TORINO – Mazzarri, oltre allo squalificato Moretti, non può contare sugli infortunati Iago Falque, Djidji e Parigini. Granata previsti in campo così: Sirigu tra i pali, Izzo, Nkoulou e Bremer in linea di difesa; a centrocampo sono pronti De Silvestri, Rincon, Meitè e Ansaldi. Sulla trequarti, Baselli e Berenguer si scaldano per supportare l’unica punta Belotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA