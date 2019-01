La Juventus ha fatto recapitare al Braga un’offerta di 2 milioni con 13 di diritto di riscatto per il talento portoghese Trincao

Non solo Aaron Ramsey. La Juventus di Fabio Paratici è pronta a chiudere anche per Trincao, giovane talento portoghese del Braga. Per anticipare l’Inter, che avrebbe fatto pervenire al club un’offerta di 10 milioni, i bianconeri hanno alzato la posta con un prestito di 2 milioni e riscatto di 13. Costo complessivo che soddisfa la clausola rescissoria dell’attaccante, proprio di 15 milioni.

La linea telefonica è ormai bollente tra Paratici, l’intermediario d’eccezione Jorge Mendes e l’agente del calciatore Bruno Carvalho. L’affare potrebbe davvero concretizzarsi in questa sessione di mercato, con il giocatore che verrebbe dirottato a farsi le ossa nell’Under-23 bianconera in Serie C. Un’ascesa quella del classe ’99 che sembrava poter subire un arresto dopo l’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fuori a inizio stagione. Ma prima con il Braga B e poi con la prima squadra, il futuro del “nuovo CR7” in patria ha ripreso a brillare. Stessa origine del fuoriclasse portoghese sul rettangolo di gioco, con la partenza dall’esterno per accentrarsi e calciare (per Ronaldo era dalla sinistra, per Trincao dalla destra). Stessa predisposizione ad accentrarsi grazie all’ottima tecnica, velocità e tiro. La Juventus è pronta ad affondare il colpo.