Juventus U23: salgono le quotazioni di Dionisi per la panchina bianconera

Panchina Juventus Under 23: Dionisi è in pole position per subentrare a Zironelli. Il punto sulla situazione

Rivoluzione per la panchina della Juventus. Non solo la prima squadra, che ha già ufficializzato l’arrivo di Sarri: è in procinto di cambiare allenatore anche l’Under 23 dopo l’addio di Zironelli.

Il favorito per la panchina della Juve U23 al momento è Alessio Dionisi, tecnico dell’Imolese. Ecco il quadro della generale della situazione riguardante la panchina della Juventus Under 23, con Dionisi in pole.