Juventus, Pjanic nel dopo gara: «Il rosso a CR7 è una follia»

Il calciatore Miralem Pjanic dopo la doppietta: «Non era facile battere i rigori contro Neto che mi conosce bene. Vogliamo la finale»

Il grande mattatore del Valencia, Miralem Pjanic, ha commentato la gara nel post partita ai microfoni di Uefa.com. Una doppietta su rigore, ma pur sempre una doppietta per il bosniaco, che ha risollevato la Juventus dopo l’incredibile espulsione di Cristiano Ronaldo. «Il rosso a CR7? Il calcio è folle», ha commentato il centrocampista. «Non è stato facile andare sul dischetto. La palla sembrava non voler entrare fino a quel momento. E davanti avevo Neto che giocava con noi e contro cui ho battuto tanti rigori in allenamento».

Ma alla fine tutto è andato per il meglio, e Pjanic spera che questa vittoria possa avvicinare la Juve al trofeo tanto agognato. «All’intervallo potevamo essere sopra almeno di tre gol. Abbiamo fatto una cosa simile due anni fa a Lione quando siamo riusciti a vincere in dieci. Poi siamo arrivati fino in finale. Vogliamo ripeterci».