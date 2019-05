Juventus, Ventura: «Addio Allegri? Vi spiego perchè non mi sorprende»

L’ex CT della Nazionale Ventura commenta il divorzio tra Allegri e la Juventus. L’ex granata non è affatto sorpreso, ecco perché

L’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus dopo il confronto con Agnelli ha sorpreso molti tifosi.

Non è affatto sorpreso, invece, Giampiero Ventura:«Tutto quello che è successo in questi ultimi 20 giorni faceva presagire un cambiamento, quindi se devo parlare di sorpresa direi di no, perché se no avrebbero già avuto mille modi per ufficializzare. Mi sorprende dal punto di vista dei risultati».