Juve, sì viaggiare: quanti record in trasferta!

La Juventus non perde in trasferta da un anno e nessuno in Europa ha fatto meglio dei bianconeri. I numeri

Juve macchina da vittorie. In casa o in trasferta non fa differenza. Negli ultimi anni si è esaltato spesso e volentieri il fattore Stadium ma i bianconeri sono una macchina da vittorie anche lontano dallo stadio amico. Quando mancano le partite con Fiorentina, Young Boys, Torino e Ata­lanta, la Juventus è imbattuta in trasferta. In campionato ha conquistato 13 vittorie e 3 pa­reggi, se allarghiamo il dato a Champions e Coppa Italia si sa­le a 18­3. La Juve è l’unica squa­dra senza sconfitte se conside­riamo i 5 campionati più importanti.

La striscia positiva, peraltro, scavalla di tre partite anche nel 2017 portando il totale a 19 gare fuori casa senza macchia e senza peccato (la Juve di Max Allegri non perde dal 19 novembre 2017, in casa della Samp). Bianconeri da record, in Italia e in Europa. Il Bayern Monaco vince 61 a 57 includendo tutte le competizioni, giocando però 24 partite contro 21. Dal 2012 ad oggi la Juventus (gesti apotropaici consentiti per i tifosi più scaramantici) non ha mai chiuso un anno solare senza sconfitte in trasferta. ManchesterCity, Tottenham, Psg e Bayern, seconde in questa classifica, hanno perso 3 partite a testa.