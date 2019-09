Le Juventus Women hanno faticato a rendersi pericolose contro il Barcellona. Staskova ha sofferto il contesto tattico

Per quanto la struttura difensiva delle Juventus Women nel complesso abbia tenuto contro il Barcellona, si è fatta fatica in fase di possesso. Per quanto fosse folle pensare di gestire il possesso contro una formazione come quella catalana, forse coach Guarino sperava di vedere una squadra più efficiente in transizione.

Eppure le ripartenza della Juve non sono andate bene. Chi ha sofferto la passività delle compagna è stata Staskova. La prima punta era isolata e lontana: mai servita in modo pulito, si lanciava alla disperata su di lei nella speranza tenesse palla e facesse salire le compagne. Tuttavia ha potuto fare poco.