Stefano Braghin, direttore generale della Juventus Women, ha parlato del futuro di alcune sue giocatrici e degli obiettivi della squadra

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale della Juventus Women, Stefano Braghin, ha parlato così del futuro di alcune giocatrici bianconere e degli obiettivi della squadra.

Ecco le sue parole: «Le mie ragazze? Sono state brave. Certo è che vederle protagoniste è una vera soddisfazione. Interesse da parte di club stranieri su alcune giocatrici della Juve? Sarebbe gratificante per tutti. Non siamo preoccupati. Alzare l’asticella? Ci sono stati molti punti di non ritorno: dal Mondiale di questi giorni alla finale di Coppa allo Stadium. Sono passi in avanti inevitabili».