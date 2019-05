Juventus Women, Braghin: «Mondiale? Occasione per fare scouting»

Il responsabile della Juventus Women Braghin guarda ai Mondiali: occasione per le bianconere per mettersi in mostra ma non solo

L’Head of Juventus Women Braghin sottolinea l’importanza dei Mondiali di calcio femminile a Sky Sport.

Ecco le sue parole:«Il Mondiale è un occasione per fare scouting, di cercare calciatrici meno note. Dall’altra parte sarà una grande vetrina per le nostre calciatrici con i club stranieri professionistici che potrebbero offrire loro un contratto senza che noi si possa dire nulla visto lo status di dilettanti che vige in Italia».