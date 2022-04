La Juventus Women si “consola” dopo il Lione: torna Cantore. Rinforzo in attacco per le bianconere

Sofia Cantore verso il ritorno alla Juventus Women. L’attaccante in prestito al Sassuolo sino a fine stagione (anche se attualmente si trova a Torino per la riabilitazione) viaggia spedita verso un reintegro in rosa dopo ben tre anni di prestito.

La grande stagione della classe ’99, fermata soltanto dal brutto infortunio al perone, avrebbe convinto Braghin e Montemurro a darle un’occasione: i discorsi in corso vanno in questa direzione. Lo apprende JuventusNews24.com.

Tornare a vestire la maglia della Juve è il sogno di Sofia e non lo ha mai nascosto. Intanto in queste settimane sta recuperando insieme a Cecilia Salvai, le due si fanno compagnia e si aiutano nel percorso di riattamento che potrebbe avere il medesimo epilogo: il ritorno in campo con la maglia bianconera.