Juve, serata di grandi celebrazioni all’Allianz Stadium: nell’intervallo festa doppia anche per le Women

Serata di grandi celebrazioni all’Allianz Stadium. Per lo scudetto, l’ottavo di fila dello straordinario ciclo bianconero. Per Barzagli ed Allegri, al passo d’addio col calcio l’uno e con la Juventus l’altro. Una nottata di emozioni e suggestioni che ha coinvolto anche le Juventus Women di Rita Guarino.

Le ragazze bianconere al completo, infatti, sono state accolte al centro del campo nel corso dell’intervallo di Juve-Atalanta per ricevere dalle mani del presidente federale Gravina la coppa dello scudetto. Che capitan Sara Gama ha sollevato al cielo con tanto di ovazione dagli spalti. Per chiudere a dovere una stagione che in casa bianconera ha portato un prestigioso “double”, con il trionfo in Coppa Italia a fare il paio con il tricolore.