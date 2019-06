Juventus Women, futuro da decidere per Puglisi: spunta l’opzione USA

Puglisi può salutare le bianconere: la centrocampista della Juventus Women divisa tra un club italiano e un’opportunita negli States

La Juventus valuta la cessione in prestito di Valentina Puglisi. Il giovane talento delle Women bianconere può restare in Italia, per fare esperienza tra le neopromosse dell’Empoli Ladies.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la seconda opzione per il futuro della centrocampista classe 2000 è il Tennessee. Puglisi potrebbe approdare in un’università negli USA per una nuova avventura, con la Juventus che manterrebbe comunque la proprietà del cartellino.