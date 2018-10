Juventus-Young Boys, Allegri: «Bisogna fare più gol e avere meno cali»

Il tecnico bianconero Max Allegri: «Buona partita anche senza Ronaldo. Bernardeschi? Gli ho tirato le orecchie, troppi spunti personali quando bisogna segnare»

Due vittorie su due partite in Champions League per la Juventus, con 5 gol fatti e 0 subiti. La tripletta di Dybala ha portato i bianconeri in testa al proprio girone, in attesa del big match contro il Manchester United della terza giornata. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita: «Anche senza Ronaldo stasera abbiamo fatto una buona partita. Non è questione dell’intesa fra lui e Dybala, quando hai un punto di riferimento in avanti il vantaggio è che entrambi hanno più possibilità di far goal. Senza centravanti non è che giochiamo peggio, ma siamo meno presenti nell’area avversaria».

Nonostante il 3 a 0, Allegri non ha risparmiato qualche critica per Bernardeschi: «Lui e Dybala si pestavano un po’ i piedi, così ho deciso di cambiare Federico di posizione e schierarlo sul centro destra, la sua zona preferita. Ha fatto una buona partita, gli ho tirato un po’ le orecchie perché in certe situazioni ha cercato lo spunto personale e invece bisognava dare la palla e andare a fare goal per la differenza reti»

Infine, il tecnico ha chiosato sulla concretezza in area di rigore e sui cali di tensione: «Migliorando queste situazioni, crescono le possibilità di andare avanti in Champions. Quando arriveranno le partite importanti quando hai cinque occasioni devi fare tre goal, oppure su tre occasioni devi fare due goal. Se questo non l’hai nella testa e gigioneggi un po’ te lo porti dietro. Anche in campionato. Bisogna avere più controllo della partita e non smettere di correre in avanti. Oggi bisognava fare più gol e sfruttare le nostre occasioni perché la differenza reti è molto importante. Ci sono tante partite, più o meno giocano tutti perché sono tutti di grande valore»