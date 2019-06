Kabak Milan: come gioca il difensore turco dello Stoccarda

Il Milan ha messo gli occhi su Ozan Kabak. Scopriamo meglio il giovane difensore turco dello Stoccarda

Come detto da Gazidis, l’obiettivo della società rossonera è quello di acquistare giovani di prospettiva. Non stupisce che il Milan sia vicino a Ozan Kabak, talentuoso difensore classe 2000 dello Stoccarda, che quest’hanno ha esordito in Champions col Galatasaray.

Si tratta di un difensore piuttosto aggressivo nelle uscite, che sa staccarsi dalla propria posizione. Per quanto non sia molto rapido sul breve (a causa dell’imponente mole fisica), ha pure discrete doti in fase di impostazione, sa proteggere bene la palla e ha un’ottima conduzione. Soffre negli uno contro uno, visto che come detto non è molto veloce. Nel complesso è un ottimo colpo per Giampaolo.