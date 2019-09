Kalinic Roma: domani visite mediche e firma dell’attaccante croato

Roma e Atletico Madrid hanno chiuso l’affare per l’arrivo di Nikola Kalinic nella capitale: il croato atteso in tarda serata

Kalinic in, Schick out. Come riporta Sky Sport, è andato in porto il doppio affare che la Roma aveva in ballo con Atletico Madrid e Lipsia. Al momento è in corso lo scambio di documenti tra giallorossi e tedeschi.

L’operazione si è conclusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Parallelamente si è chiusa anche l’altra operazione con l’Atletico Madrid per Nikola Kalinic. Il croato è atteso in tarda serata a Roma, domani visite mediche e firma.