Kane verso il recupero: torna ad allenarsi e punta alla finale di Champions

Mancano solo 10 giorni alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Tra i convocati degli Spurs porrebbe comparire il nome di Harry Kane.

L’attaccante della squadra di Pochettino è infatti tornato ad allenarsi nella giornata odierna e ha puntato ad esserci per la finale. Pare dunque vicino il suo recupero. I tifosi degli Spurs e il tecnico argentino possono così sperare nella sua presenza.

💪 @JanVertonghen, @HKane and @daosanchez26 all joined today's training session as they progress with their rehabilitation. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sSZ3dEClRR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 22, 2019