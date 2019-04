Spavaldo Kean: irride Musacchio nella ripresa di Juve-Milan – VIDEO

Spavaldo Kean: irride Musacchio nella ripresa di Juve-Milan con una giocata da mal di testa – VIDEO

Non si ferma più. Moise Kean, da un mese a questa parte, trasforma in gol tutto ciò che tocca. Che parta da titolare o che, come questa sera in Juve-Milan, subentri a gara in corso. Se inverti l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: l’attaccante classe 2000 dei bianconeri gonfia la rete, spesso e volentieri con gol decisivi.

L’ultimo della serie, appunto, all’Allianz Stadium con i rossoneri di Gattuso. Contro i quali il “millennial” di Allegri, sul punteggio di 2-1, si è tolto anche lo sfizio di regalare una giocata da ovazione ai suoi tifosi. Quando con un delicato tocco ha irriso – in senso buono, ça va sans dire – l’intervento di Musacchio. Per la gioia dello stadio, forse un po’ meno per quella del tecnico bianconero…