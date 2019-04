La Juventus spinge per il rinnovo di Moise Kean: dopo l’Ajax incontro tra Fabio Paratici e Mino Raiola, sul piatto oltre all’aumento dell’ingaggio, anche garanzie tecniche

Dopo l’incredibile exploit delle ultime settimane (cinque gol in sei partite), la Juventus non può più aspettare per trattare il rinnovo di Moise Kean (contratto in scadenza nel 2020): il direttore sportivo Fabio Paratici già nei prossimi giorni, probabilmente immediatamente dopo la partita di andata di Champions League contro l’Ajax di mercoledì, dovrebbe incontrare l’agente del giovane attaccante, Mino Raiola. Il piano bianconero è chiaro, scrive stamane La Gazzetta dello Sport: trattenere Kean con il chiaro intento di renderlo uno dei leader della Juve del futuro. Difficile a questo punto che il giocatore di origini ivoriane possa insomma rientrare in altre trattative (come quella per Matthijs de Ligt, altro giocatore gestito da Raiola, con l’Ajax), né tantomeno che la società valuti una cessione.

Dal canto suo Raiola preme per un ingaggio decisamente maggiorato (più di 2 milioni di euro netti l’anno, richiesta alla quale la Juve non dovrebbe avere problemi ad acconsentire), ma soprattutto per ottenere garanzie sull’impiego stabile in campo di Kean a partire già dalla prossima stagione. Sull’argomento è atteso un confronto tra le parti nel breve termine: per il giovane vercellese del resto ci sarebbe all’orizzonte un possibile interessamento del Real Madrid all’estero, mentre in Italia si è parlato di Milan.