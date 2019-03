Kean, pensa al futuro: la Juve sta limitando il tuo talento

Kean è il nuovo gioiello della Nazionale ma Allegri lo usa con il contagocce: il Milan può diventare un rimpianto

Moise Kean è sotto gli occhi di tutti, e non ha caso: l’attaccante si è preso finalmente la scena, segnando gol decisivi con le maglie di Juventus e Nazionale. Il giocatore può dirsi soddisfatto, ma soltanto a metà: lo juventino ha guadagnato spazio grazie soprattutto agli infortuni dei compagni. Massimiliano Allegri, a dispetto delle promesse, sta facendo giocare sul fronte offensivo i soliti: Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e chi dimostra di essere più in forma. La domanda però sorge spontanea: il classe 2000 fa bene a rimanere alla Juve?

Kean è stato molto vicino al Milan a gennaio. Era tutto fatto, ma proprio Allegri si oppose al trasferimento. Il tecnico tiene molto al giocatore, ma non abbastanza per dargli la fiducia che merita un attaccante del suo talento. A dispetto della giovane età. I rossoneri, in questo senso, sarebbero stati il club perfetto: palcoscenico di alto livello, club con una grande storia alle spalle pronto a tornare alla ribalta, una fascia sinistra non irresistibile. Ecco perché il numero 18 potrebbe pentirsi di non essersi trasferito a Milano. Per adesso, spera di guadagnare minutaggio.