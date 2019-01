Keita si sbilancia: «L’Inter crescerà. Io lavoro per il riscatto»

Keita Baldé può essere riscattato dall’Inter. L’attaccante ha parlato del suo futuro e anche della stagione in corso

Keita Baldé resterà all’Inter? I nerazzurri hanno scommesso sull’attaccante classe ’95, prelevandolo dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. I nerazzurri decideranno solo al termine della stagione se puntare ancora sul giocatore ex Lazio che ha parlato a Sky Sport auspicando in un futuro a tinte nerazzurre: «Penso che qui all’Inter stanno lavorando benissimo sotto ogni punto di vista. Stanno crescendo, anno dopo anno sarà sempre meglio. Il gol all’Empoli ha dato certezze e ci ha fatto finire bene l’anno. Era importante chiudere con una vittoria e ora dobbiamo iniziare nel migliore dei modi il 2019».

Ancora Keita: «Diciamo che quando inizi a fare gol gli altri vengono da soli. Io ho già detto che non avevo fretta, conosco i miei mezzi, serviva solo pazienza ed aspettare che entrasse il primo. Ora spero di fare sempre meglio. Le parole di Spalletti? Fanno piacere, penso di essere come lui mi ha descritto. Io non penso tutti i giorni al riscatto, ora penso a lavorare bene e a fare meglio ogni giorno, poi il tempo dirà cosa succederà. Europa League? E’ un obiettivo, abbiamo una rosa forte e possiamo farcela. Razzismo? Vedo difficile che non si ripetano, di gente ignorante ce n’è sempre. Non tutti hanno la stessa educazione, se non imparano da bambini non impareranno a 30-40 anni».