Keita: «Inter? Ho fatto quello che potevo. Futuro? Vedremo»

Le parole di Keita Balde, ex attaccante dell’Inter, in visita nella sede dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Visita a sorpresa in casa Inter: è arrivato Keita Balde. L’ex attaccante, tornato al Monaco, ha parlato ai cronisti presente: «Ho salutato un po’ di amici, li vedo bene e gli auguro il meglio. Sono stato molto bene qui all’Inter e stasera sarò allo stadio».

Il giocatore ha parlato anche del futuro: «Non so cosa accadrà. Ad oggi sono un giocatore del Monaco, poi vedremo cosa succederà. Rammarico per come è andata con l’Inter? Io ho fatto quello che ho potuto. Si può sempre fare meglio ma sono contento del mio contributo».